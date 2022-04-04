KSMMMO'da Meslekte Kayseri Grubu seçime doğru gidiyor

Meslekte Kayseri Grubu yeni başkanlık için seçime doğru gidiyor. Kayseri Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, başkanlık sürecinde yapılan faaliyetlerden ve yapılacak olan seçim hakkında konuştu.

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  • 04.04.2022 18:18
  • Güncelleme: 04.04.2022 18:18
KSMMMO'da Meslekte Kayseri Grubu seçime doğru gidiyor

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) seçim heyecanı devam ediyor. 3 yıldır Başkanlık görevini yürüten Kayseri Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya yeni seçimde de adaylığını göstereceğini ifade etti. Mayıs ayında başlayacak olan seçim hakkında konuşan Yedikaya, “Kayseri Mali Müşavirler Odası her 3 yılda bir yönetim kurulunu seçmelidir. Belirlenmiş olan kanunla beraber Mayıs ayında gerçekleşiyor. Seçime 3 yıldır iktidarda olan bizler katılacağız. Şu anda bir önceki seçime de giren Vizyon meslek Grubu var. İki grup var ama Mayıs ayına kadar bu sayı artabilir” dedi.

Yedikaya, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda başkanlık sürecinden bahsederek şunları aktardı:
 “Maalesef Türkiye ve Dünya’da Covidle uğraşmak zorunda kaldık. Odamızı kapatmak zorunda olduğumuz günler oldu ama bizler covide rağmen hiçbir zaman durmadık. Eğitim ve sosyal aktivitelerimiz zoom üzerinden yapmaya çalıştık. Seçimden önce tabi ki seçimden önce söylediğimiz şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi Ksmmo Akademi’yi kuracağız ve odamıza gelir sağlayacak unsurlar oluşturacağız demiştik. Çok şükür ki SSK Teşvik Programı, yaptığımız eğitimler sayesinde hem kaliteli eğitimleri getirmiş olduk.  Bu eğitimlerle sosyal aktivitelerle ilerde doğacak ne çok meslek grubu birbirini tanırsa, beraber olursa haksız rekabete etki yaratacağını biliyoruz. Bunun dışında meslektaşlarımıza güven aşılama ve değerlerini aşılamakla ilgili Türkiye’de daha önce olmayan vergi Dairesi Başkanlığı’nda meslektaşlarımız için otopark aldık ve oraya tabela diktik. Tabelanın dikilmesi bizim için çok önem arz ediyordu çünkü meslektaşlarımızın orada bir ayrılacağın bir saygınlığın olduğunu hissedilmesi gerekiyordu çok şükür ki bunu da sağlamış olduk. Yine bizim dönemimizde girişimlerimizin sonucu 4. Dönemin geçici verginin kalkmasını çok önemsiyorduk. Bu konuda hem Genel başkanımız hemde Kayseri’deki değerli siyasilerimizin nezdinde girişimlerde bulunduk ve bunun kalkmasına bizlerde bir taş koymuş olduk. Yaptığımızdan etkinliklerden mücbir sebep çok önemliydi. Kadın meslektaşlarımızın ofislerde işlerini yaparken kademenin son günü doğum yaptıklarında bütün beyannamelere cezaya girebiliyordu. Yine erkek ve kadın meslektaşlarımız olsun ağır hastalık gibi tedavi görmeleri gerektiğinde işlerini bırakıp gidemiyorlardı. Çok şükür bu sorunları da hallolmuş oldu” 

Seçim neticesinde yeni plan ve projelerin olduğunu aktaran Yedikaya, yeni seçilecek adaylara da başarılar diledi. 
Yedikaya, “Mesleğimiz devam ettikçe sorunlarımız da devam edecek ama sorunlarımızın üstüne gitmeye cesaretle devam edeceğiz. Bundan sonra da inşallah yeni 3 yıllık süreçte yine çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla mesleğimize hizmet etmeye devam edeceğiz.  Buralarda görev almak zordur zaman gerektiriyor. Ofiste, ailemizden zaman ayırıyoruz. Kayseri’de ve Türkiye’de 2 dönem kuralı var. Biz 3 yıllık sürecimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçte yine 3 yıllık plan ve projelerimizle geliyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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