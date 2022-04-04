LPG’ye 63 kuruş zam geldi; 12 lira sınırına dayandı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petrol fiyatı dalgalı seyir izliyor. Brent petrol varil fiyatı 105 doların üzerine çıkarken LPG’ye zam geleceği duyuruldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG’ye 63 kuruşluk zam geldi. Meydana gelen fiyat artışı pompa fiyatlarına da yansıyacak. Son zamla birlikte 11,31 liradan satılan LPG’nin metreküpü 11,94 liraya yükselecek. Bilindiği üzere serbest piyasa koşulları gereği akaryakıt fiyatları dağıtım bayileri ve istasyonlara göre küçük çapta değişiklikler gösterebiliyor.

Bu arada motorin ve benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 20,01 TL

Motorin: 21,24 TL

LPG (otogaz): 11,31(zamsız) TL