KPSS 2021/2022 sonuçları açıklandı
KPSS 2021/2 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından öğrenebilecek.
- 06.01.2022 16:39
- Güncelleme: 06.01.2022 16:46
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." diye ifade etti.
BGC
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