Jandarma operasyonunda 1 yılda 31 bin 834 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kentte gerçekleştirilen 1 yıllık çalışma verileri açıklandı. Böylece 31 bin 834 uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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  • 06.01.2022 16:35
  • Güncelleme: 06.01.2022 16:46
Jandarma operasyonunda 1 yılda 31 bin 834 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarını açıkladı. Bu kapsamda 44 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 120 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, 5 yasadışı ekim, 1 organize suç, icra edilen operasyonlarda; 12 bin 836 gram esrar, bin 733 gram metamfetamin, 672 kök kenevir, 3 gram eroin, bin 818 adet sentetik hap, 8 bin 828 gram bonzai, 5 bin 944 adet captagon, 5 bin 2 litre akaryakıt, 4 bin 500 litre alkollü içki, 2 bin 557 adet tarihi eser, 30 adet tabanca, 12 bin 715 adet makaron, 2 bin 909 paket sigara, 26 kilogram tütün, 769 adet sahte para ve 209 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Ayrıca, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 48 Türkiye Huzur Güven Uygulamalarında; 127 bin 91 şahıs sorgulandı. Sorgulama neticesinde 208 aranan şahıs yakalandı. 24 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 8 fişek ele geçirildi.

BGC

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