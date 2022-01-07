Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi

Nevşehir’in Kozaklı İlçesi’nde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde kuruluş çalışmaları devam eden Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi proje konusu ve dosyası Tarım Bakanlığı tarafından onaylandı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız yaptığı yazılı açıklamada; “Kozaklı ilçemizde bulunan jeotermal enerji kaynakları ile tohum, fide, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapılacağı modern teknolojik seralar ve buna bağlı sanayi tesislerinin yer olacağı Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi başvuru projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak kabul edildi” dedi. 2021 yılı içinde başlanan Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi Çalışmalarına, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Ziraat Odası iştirakçi olarak katıldı. Kozaklı ilçesinde tarımsal üretim bakımından yeni bir çekim merkezi ve yüksek katma değerli ürün üretilmesini sağlamak için hazırlanan projede yüksek üretim ve yüksek istihdam hedefleniyor. Bölgedeki jeotermal kaynağın sürdürülebilir ve yenilebilir bir yöntemle seracılık faaliyetlerinde kullanılacak alan 1 milyon 377 bin metrekare büyüklüğe sahip. Projede otomasyon sistemine sahip en küçüğü 2 bin 5000 metrekare olan modern teknolojik 40 adet parselde toplam yıllık 40 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ülkemizde bugüne kadar 4 adet jeotermal kaynaklı sera TDİOSB kuruldu. Nevşehir’in ilk tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi olacak Sera TDİOSB ile bölgede düşük maliyette yüksek kaliteli üretim gerçekleşecek. Ayrıca bölgede kurulacak sera ve sanayi parsellerinde en az bin 500 kişi istihdam sağlanacağı hedefleniyor. İstihdam edilecek personelin yüzde 75’ine yakını kadın istihdamı olacak. Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi” başvuru projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte kısa süre içerisinde Tarım Bakanlığı’nca bölgenin tüzel kişiliğinin kazanılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.