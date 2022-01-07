Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2021 yılında 880 bin 262 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikyetlerini anında değerlendirip işleme aldı.

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  • 07.01.2022 12:37
  • Güncelleme: 07.01.2022 13:35
Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2021 yılında 880 bin 262 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini anında değerlendirip işleme aldı.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Şehrin telefonu Alo 153 İletişim Merkezi’nde, 2021 yılında 880 bin 262 çağrı cevaplandı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS’ten otoparka kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sundu. Ayrıca vatandaşlardan alınan, Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrıları da İletişim Merkezi kayıtlarına geçti.

İletişim Merkezi’nde yıl boyunca cevaplanan 880 bin 262 çağrı içerisinden 45 bin 767’si incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer çağrılarda vatandaşa anlık olarak bilgi verildi. Vatandaşın Alo 153 İletişim Merkezi’ne yaptığı başvuru türleri arasında seyahat kartları, otobüs seferleri, KAYBİS, kayıp eşya, otopark, çevre hizmetleri, hobi bahçeleri, YADES, cenaze hizmetleri ve zabıta gibi konular yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi tarafından yıl boyunca cevaplanan 880 bin 262 çağrı içeresinde en fazla talebin alındığı konu, ulaşım oldu. Bu kapsamda alınan çağrılarda vatandaşların otobüs ve raylı sistem seferleri ile alakalı talep ve önerilerine çözüm üretildi.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan ürettiği proje ve yaptığı hizmetlerle vatandaşa konforlu bir şehir sunarken, diğer taraftan da iletişim ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer aldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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