Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, korona virüsün en hızlı yayılan varyantı BA.5 vakalarının giderek arttığını belirterek mutlaka maske, hijyen ve aşı önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, 2019 yılının aralık ayından itibaren birçok defa mutasyona uğrayan korona virüsün son varyantları hakkında önemli bilgiler verdi. Korona virüsün insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çeken Dr. Bingöl, hastalığın özellikle başlangıçta kulak burun boğaz hastalığı olarak belirtiler verdiğini dile getirdi.

“İlk başvuru kulak burun ve boğaz hekimine”

Hastaların özellikle “boğaz ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi, baş ağrısı, tat ve koku bozukluğu, halsizlik, kas ve eklem ağrıları” gibi şikayetlerle kulak burun boğaz hekimlerine başvurduğu bilgisini aktaran Dr. Buket Özel Bingöl tanı ve hastalığın seyriyle ilgili “Hastalığın ilerlemesi durumunda öksürük ve nefes alma zorluğu eklenerek alt solunum yolları da tutulmuş olur. Bu hastalıktan şüphelendiğimiz hastalarda öncelikle kesin tanı için gerekli olan PCR testi yapılıp, sonuç çıkana kadar da uygun tedaviye başlamış oluruz. Böylelikle daha hızlı iyileşme ihtimalini arttırmış oluruz” dedi.

“Bu 5 semptoma dikkat”

Virüsün mutasyona uğradıkça ortaya çıkan semptomların da değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Dr. Buket Özel Bingöl “Omicron mutasyonunun alt varyantı olan BA.5 varyantının hızlı bulaşma özelliği ve farklı belirtileri ortaya çıktı. BA.5 koronavirüsün şimdiye kadarki en hızlı yayılan varyantı olarak biliniyor. Bu varyantın 5 temel semptomu; öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, yorgunluk, baş ve kas ağrısı” diye konuştu. Dr. Bingöl, yeni semptomlarda ilk sırada en sık görülenin “boğaz ağrısı” olduğunu ve yine bu varyantla birlikte yüksek ateş, koku ve tat kaybı gibi belirtilerin görülme sıklığının azaldığını ifade etti.

“Kuluçka süresi giderek kısalıyor”

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, son yapılan klinik çalışmalara göre korona virüsün yeni varyantlarında kuluçka süresinin giderek kısaldığına dikkat çekerek “İlk görülen Alfa varyantında kuluçka süresi beş, altı gün kadardı. Delta varyantında dört gün olarak kaydedildi. Omicron varyantında ise bulaştan sonra semptomların başlaması yaklaşık üç gün aldı. Ancak şimdi BA. 4 ve BA. 5 varyantlarında bir iki günde bile kuluçka süresi tamamlanabiliyor. Yine de istisnai durumlar olabilir ve virüsle temastan iki hafta sonra bile belirti görülebilir” diye konuştu.

“Maske, hijyen, aşı”

Dr. Buket Özel Bingöl, hastalıktan korunmak için başta kalabalık alanlar olmak üzere özellikle kapalı yerlerde mutlaka maske takılması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Bu hastalığın en başından beri söylendiği üzere el hijyeni çok önemli. Aşımızı da mutlaka yaptırmalıyız. Aşılı olan ve daha önce enfeksiyon geçirenler de hastalığa yakalanmakta ancak bu durumdaki kişiler hastalığı daha hafif atlatmaktalar. Çünkü aşılama, vücudun savunma mekanizmasını eğitiyor. Aşıyla ilgili karar sürecinde bu bilgiyi göz önünde bulundurmalıyız.”