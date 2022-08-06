Başkan Palancıoğlu organik köy pazarını gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yerel ürünlerin vatandaşla buluştuğu Tacettin Veli Köy Pazarını gezdi. Üreticilerle ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, esnafa hayırlı işler diledi, ailesiyle birlikte alışveriş yaptı.

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  • 06.08.2022 11:38
  • Güncelleme: 06.08.2022 11:46
Başkan Palancıoğlu organik köy pazarını gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yerel ürünlerin vatandaşla buluştuğu Tacettin Veli Köy Pazarını gezdi. Üreticilerle ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, esnafa hayırlı işler diledi, ailesiyle birlikte alışveriş yaptı.

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Buradaki ürünler bahçeden direk tezgaha geliyor. Çiftçi kardeşlerimizin kendi bahçesinde veya tarlasında yetiştirdiği organik ürünler Melikgazi İlçemizdeki köy pazarlarında satılıyor. Bugün, Tacettin Veli Mahallesi Köy Pazarındayız. İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Kocasinan gibi birçok ilçeden çiftçilerimizin yetiştirdiği geleneksel organik ürünler burada tüketici ile buluşuyor. Vatandaşlarımız da ürünler organik olduğu için yoğun ilgi gösteriyor. Bende buradan alışveriş yapıyorum bugün. Perşembe, cuma, cumartesi, Pazar günleri olmak üzere 4 gün açık oluyor. Pazar günleri saat 10.00’da açılıyor. Yaz aylarında kısa bir dönem açık kalıyor. Bu organik ürünlerden almanız için sizleri Organik Köy Pazarına bekleriz” dedi.

İldem köy pazarı salı, perşembe, Tacettin Veli Köy Pazarı perşembe, cuma, cumartesi, pazar, Keykubat Pazar yeri ise pazartesi, salı, cuma, cumartesi günleri hizmet veriyor.

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İHA

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