Kore Gazisi yaşamını yitirdi
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde yaşayan Kore Gazisi İsmail Sezer 91 yaşında hayatını kaybetti.
- 07.04.2022 00:28
- Güncelleme: 07.04.2022 00:28
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde yaşayan Kore Gazisi İsmail Sezer 91 yaşında hayatını kaybetti.
1931 doğumlu İsmail Sezer yarın Topaklı köyünde bulunan merkez camiinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN