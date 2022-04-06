Balkondan düşen çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Sami Yangın Lisesi yanındaki bir ikamette meydana geldi. 5 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin El Mühimid isimli çocuk balkondan düştü. 4-5 metre yüksekten yere çakılan çocuk ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin El Mühimid’e ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.