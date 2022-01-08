Koramaz Vadisi'nde 'alan yönetimi' için düğmeye basıldı

Konuyla ilgili konuşan Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, "Koramaz Vadisi'nin sahibi, sınırları yok. Bu yıl içinde bu sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dernek ofisinde düzenlenen basın toplantısına dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda derneğin tarih alanıyla ilgili girişimlerine dikkat çeken dernek başkanı Halit Erkiletlioğlu, Koramaz Vadisi ile ilgili yürüttükleri çalışmaları basın mensuplarına aktardı.

"Koramaz Vadisi'nin sahibi yok" diyen Erkiletlioğlu, "Burada en büyük sıkıntı alan yönetiminin olmaması. Bir başıboşluk var. Alan yönetimiyle bu başıboşluğun aşılacağını düşündük. Alan yönetimi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir vekil tayin ediliyor. Bu bir belediye başkanı, bir daire başkanı veya dışarıdan birisi de olabilir. Alan yönetimi sağlanırsa Koramaz Vadisi'nin sınırları ve bunun muhatabı belli olacak. 2022 yılı içerisinde bunu sağlamış olacağız. Bununla ilgili Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyesi Ömer bey (Aksoyak) ile irtibat kurduk. O, bu alan yönetiminin altyapısını oluşturuyor" ifadelerini kullanarak, konuyla ilgili yürütülecek çalışmaları anlattı.

Koramaz Vadisi'nde belediyenin de çözmesi gereken sıkıntıların olduğunu söyleyen Erkiletlioğlu, "Bunu anlamak için köy gezileri yaptık. Muhtarlar ve köylülerle bir araya geldik ve konuşmaktan ziyade onlar dinledik. Alan yönetimi projemizi onlara anlattık" dedi.

"VADİ HAYVAN OTLATILMAZ HALE GELMİŞ"

Erkiletlioğlu, Koramaz Vadisi'ne zarar veren diğer unsurları sıralayarak, bunlarla ilgili çalışma yaptıklarını da söyledi. Erkiletlioğlu, "Ayrıyeten oranın içinde ve çevresindeki kum ve taş ocakları, Koramaz Vadisi'ne zarar veriyor. Dinamit patlatma gibi işlemlerle hem tabii görünümü bozuyorlar, hem havayı bozuyorlar, hem gürültü yaratıyorlar. Öyle ki Koramaz Vadisi hayvan otlatılmaz hale gelmiş. Bunu önlemek üzere çalışmalarımız var. Definecilerin kazıları, bölgedeki kilise gibi tarihi yapılara zarar verilmiş olması ve halkın yazın piknik gibi eylemlerle kirlilik yaptığı görülüyor" diyerek bilgilendirmede bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Koramaz Vadisi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile pek çok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Koramaz Vadisi, 2020 yılında UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.