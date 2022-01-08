Kayserispor ile Altay 10. randevuda

Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig'de 10.kez karşılaşacak.

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  • 08.01.2022 19:11
  • Güncelleme: 08.01.2022 19:11
Kayserispor ile Altay 10. randevuda
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Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig’de 10.kez karşılaşacak.

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile Altay karşılaşacak. Kadir Has Stadı’ndaki müsabakada iki ekip. birbirine 10.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak. Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 kez Altay kazanırken 4 maç da berabere bitti. Yukatel Kayserispor’un Altay’a karşı Süper Lig maçlarında galibiyeti bulunmuyor.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

1973/1974 Altay-Kayserispor 0-0

1973/1974 Kayserispor-Altay 0-0

1974/1975 Kayserispor-Altay 1-1

1974/1975 Altay-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Altay 0-0

1979/1980 Altay-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Altay 0-1

1985/1986 Altay-Kayserispor 2-1

2021/2022 Altay-Kayserispor 3-0

İHA

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