Kayserispor'da 8 eksik var

Sahasında Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 8 futbolcu forma giyemeyecek.

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  • 08.01.2022 19:09
  • Güncelleme: 08.01.2022 19:09
Kayserispor'da 8 eksik var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sahasında Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da 8 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig’in ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor’da 8 futbolcu yeralamayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak Altay maçında sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios ve Gustavo Kampanharo, Afrika Uluslar Kupası için Senegal’e giden Mame Thiam, lisans işlemleri tamamlanmayan Andre Bertolacci ile Mert Çetin, koronavirüs testi pozitif çıkan Olivier Kemen, sarı kart cezalısı Uğur Demirok sahada yeralamayacak.

Diğer yandan sakatlığı geçen İlhan Parlak ile Majid Hosseini’nin ise maç kadrosunda yeralacağı öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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