Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle biraraya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları aylık olağan toplantısına katılarak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

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  • 08.01.2022 18:19
  • Güncelleme: 08.01.2022 18:19
Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle biraraya geldi

Kayseri’deki sivil toplum kuruluşlarının bir teşekkülü olan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının ‘Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri’ temalı aylık olağan toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Mazlumder Kayseri İl Başkanı Ahmet Taş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı.
Her fırsatta Kayseri’deki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye özen gösteren ve onların tavsiye ile taleplerini dinleyerek istişarelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının aylık olağan toplantısına katılarak temsilcilerle görüştü.
“BİZ SİZLERİ SEVİYORUZ. SİZLER BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZSINIZ”

Başkan Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları’nın temsilcilerine seslenerek, “Biz sizleri seviyoruz. Sizler bizim olmazsa olmazımızsınız. Bulunduğumuz yerlerin elhamdülillah insanlığa bir hizmet vesilesi olarak, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile şehrimizi daha iyi noktaya taşımak, bizleri seven güvenen fedakâr siz kardeşlerimize layık olma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Ekibimizle, altyapı kuruluşlarımızla birlikte, 16 ilçe belediye başkanımızla birlikte, 17-0’ın bir bereketi ile dayanışma içerisinde, gerek yerel bazda, gerekse Ankara boyutunda dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılını dolu dolu geçirdik. 2022’nin de inşallah bereket içerisinde geçmesini diliyoruz” diye konuştu.
“DAVULLA, ZURNAYLA ŞENLİK HAVASINDA SÖZLEŞME YAPIYORUZ”

Konuşmasında personeller ile yaptıkları toplu iş sözleşmesinin davulla, zurnayla şenlik havasında yapıldığını belirten Büyükkılıç, “Burada sendika temsilcilerimiz var. Malumunuz sözleşmelerimizi birer birer yapıyoruz. Adeta davulla, zurnayla bir şenlik havasında, adeta çalışanın alın terinin karşılığını anında verme mantığı içerisinde ‘olmazsa olmaz’ olarak değerlendirerek bu çalışmalarımız yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
“DAYANIŞMA İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR”

Başkan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek, “Bizim her zaman vurguladığımız ve söylediğimiz, bir bakıma ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza, dinimize sahip çıkma anlayışı içerisinde, hep beraber dayanışma içerisinde bu çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğini ben ifade ediyorum” dedi.

Kurumsal Haber

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