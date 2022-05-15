Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti yarışları noktalandı

Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen ve 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı Uluslararası MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarışı Serisi tamamlandı.

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  • 15.05.2022 18:47
  • Güncelleme: 15.05.2022 18:47
Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti yarışları noktalandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Koramaz Vadisi MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarışlarının birinci etabı bugün yapılan yarışların ardından bitti. Yarışlar Koramaz Vadisi içerisinde yer alan yerleşim yerlerinden Veske Mahallesi’nde yapıldı. 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı yarışlar 4,5 kilometreden oluşan parkurda erkekler 7, kadınlar 4 tur mücadele etti. Yarışlar ödül töreni ile sona erdi. Ödül törenine Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı KD. Yüzbaşı Cuma Kavak, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, sporcular, antrenörler ve görevliler katıldı. Törende ilk olarak dün yapılan yarışlarda derece alanlara madalyaları verildi. Daha sonra ise bugün yapılan yarışlarda dereceye girenleri madalyaları verildi. Yarışlar hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. 
Bu güzel tarihi mekanda geçmiş yıllarda da olduğu gibi Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Dağ Bisikleti kategorisinde güzel bir organizasyon icra ediyoruz.

1ha

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