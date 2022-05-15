Mahalle sakinlerinden yol kapatmalı eylem
Kayseri'de bozuk yollardan şikayetçi olan vatandaşlar ve mahalle muhtarı yolu kapatarak protesto etti.
- 15.05.2022 18:44
- Güncelleme: 15.05.2022 18:44
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Akın Mahallesinde yaşandı. Mahalle sakinleri ve muhtarı mahallede yolların bozuk olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, birçok araç ile yolları kapattılar ve ilçe belediye başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın mahalleye gelerek sorunu çözmesini talep ettiler. Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar’ın mahalleye gelmesi beklendiği öğrenildi.
1ha
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