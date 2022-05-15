Mahalle sakinlerinden yol kapatmalı eylem

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Akın Mahallesinde yaşandı. Mahalle sakinleri ve muhtarı mahallede yolların bozuk olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, birçok araç ile yolları kapattılar ve ilçe belediye başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın mahalleye gelerek sorunu çözmesini talep ettiler. Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar’ın mahalleye gelmesi beklendiği öğrenildi.