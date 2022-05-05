Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

UNESCO'nun geçici dünya mirası listesine giren Koramaz Vadisi araç trafiğine kapandı.

PAYLAŞ
  • 05.05.2022 12:12
  • Güncelleme: 05.05.2022 12:12
Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulama başlatıldı. Koramaz Vadisi yerli yabancı pek çok doğaseverin akınına uğruyor. Güzelliği ile doğaseverlerin ilgi odağı olan Koramaz Vadisi bu güzelliğinin korunması amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlatılan uygulama çerçevesinde vadi yayalara açık hale getirildi. Vadi giriş ve çıkışlarının trafiğe kapatılmasının yanında vadi sakinlerinin bağ ve bahçelerinde tarım yaparken mağdur olmaması için mahalle içerisinden araçla vadiye giriş çıkışları, mahallenin mülki idare sınırlarında, serbest tutuldu. Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması amaçlanıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza'da yenilenen spor salonu açıldı

Tomarza'da yenilenen spor salonu açıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Akıl Küpü Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Akıl Küpü Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Dolu yağışına battaniyeli önlem

Dolu yağışına battaniyeli önlem

OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor

OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor

Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı

Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kültepe eserleri dijital müzeye aktarılıyor

Kültepe eserleri dijital müzeye aktarılıyor

Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı

DAHA FAZLA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Büyükkılıç: 'Bayramda 704 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık'

Başkan Büyükkılıç: 'Bayramda 704 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık'

Kayseri Bocce takımları çeyrek finale yükseldi

Kayseri Bocce takımları çeyrek finale yükseldi

Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

Otizmli yüzücü Elçin 7 altın madalya kazandı

Otizmli yüzücü Elçin 7 altın madalya kazandı