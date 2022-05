Akıl Küpü Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Akıl Küpü Kütüphanesinde görevli olarak hizmet veren Ömer Gültekin, kütüphanenin haftanın her günü, 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verdiğini söyledi. Kütüphanenin 72 kişi kapasiteli, 4 grup çalışma odası ve 8 bilgisayar bulunduğunu belirten Gültekin, "Öğrencilerimize ücretsiz kütüphane kartı veriyoruz, giriş ve çıkışlarında kullanabiliyorlar. Öğrenciler gayet memnunlar. Yaş grubumuz yok, her yaştan vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Kütüphaneye gelen ve orada vakit geçiren öğrenciler de, bilgisayarlı çalışma masalarından ve sesli çalışma odalarından memnun olduklarını belirttiler. Teknolojik açıdan kütüphanenin yeterli olduğunu söyleyen öğrenciler, bu tür kütüphanelerin her mahallede olması gerektiğini de vurguladılar.