Dolu yağışına battaniyeli önlem

Kayseri’de dün öğle saatlerinde başlayan ve hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen sağanak yağmur hayatı felç etti. Birçok evi su basarken, araçlar su basan yollarda mahsur kaldı. İncesu, Yahyalı ve bazı ilçelerde sağanak yağmur nedeniyle sel oluştu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı kentte, meteoroloji yetkilileri yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Zaman zaman dolu yağışının görüldüğü kentte bazı otomobil sahipleri araçlarının zarar görmemesi için kaporta ve tavan kısmına battaniye ve örtü sererek araçlarını korumaya çalıştı.