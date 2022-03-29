Kompozisyon yarışmasına 218 genç katıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri bünyesinde Kayseri'nin bağrından çıkıp, tüm dünyaya örnek olan Mimar Sinan'ı anlatacak 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' adlı kompozisyon yarışmasına 218 genç katıldı.

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  • 29.03.2022 11:16
  • Güncelleme: 29.03.2022 12:40
Kompozisyon yarışmasına 218 genç katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri bünyesinde Kayseri’nin bağrından çıkıp, tüm dünyaya örnek olan Mimar Sinan’ı anlatacak ’Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ adlı kompozisyon yarışmasına 218 genç katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, her yaştan vatandaşın eğitim ihtiyacına yönelik hizmetlerini özveriyle yürüterek eğitim, kültür ve sanata verdiği destekle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. KAYMEK, sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları; öğrencilere yönelik akademik ders takviyeleri, sergiler, workshoplar ve seminerlerin yanı sıra gençlere yönelik düzenlediği ödüllü yarışmalarla millî ve manevi değerlerimizi yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma adına çalışmalar yürütüyor. Daha önce düzenlediği ’Asım’ın Nesli Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerine Ses Veriyor’ Şiir Okuma Yarışması, ’Bizim Yunus’ Kompozisyon Yarışması ve ’Sanata Yansıyan 15 Temmuz’ Resim ve El Sanatları Yarışması ile kültürel değerleri ön plana çıkaran KAYMEK, kadim kentin bir evladı olan ve medeniyetin inşasına büyük katkılar sunan Mimar Sinan anısına ’Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ Kompozisyon Yarışması düzenledi. Başvuruları 15 Şubat 2022 başlayıp 20 Mart 2022 tarihinde sona eren ödüllü kompozisyon yarışmasına ikamet adresi Kayseri olan veya kentte eğitim öğretim gören 26 yaşından küçük lise ve üniversite öğrencileri katılım sağladı. Kayseri’nin bir değeri ve medeniyetin dehası olan Mimar Sinan’ın eserleri, düşünce dünyası, insanlığa ve medeniyete bıraktığı maddi ve manevi miras gibi konularda yazılmış olan kompozisyonlar lise ve üniversite olmak üzere iki farklı kategoride özenle değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türk-İslâm medeniyetine mimari alanında büyük hizmetleri bulunan ve eserleri asırlar geçmesine rağmen günümüzde dahi hizmet veren Mimar Sinan, gerek Kayseri gerek Türkiye gerekse bütün dünya için büyük bir değerdir. Yarınların güvencesi olan gençlerin Mimar Sinan’ı, eserlerini, düşünce dünyasını, medeniyetimize ve insanlığa bıraktığı izleri tanıyarak şanlı ecdadımıza, değerlerimize, kültürümüze, medeniyetimizin maddi ve manevi hazinelerine sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 218 gencimiz katılım sağlamıştır. Bu anlamlı yarışmada emeği geçenleri ve katılım sağlayan gençlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, 4 Nisan 2022 tarihinde dereceye girenlerin duyurulacağı yarışmada dereceye girenlerden birincilere 10 tablet, ikincilere 7 tablet, üçüncülere akıllı saat hediye edileceğini duyurdu.

Ödül töreni tarihi daha sonra www.kayseri.bel.tr, www.kaymek.com.tr, www.kaymekyarisma.com adreslerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KAYMEK A.Ş.’nin resmî sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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İHA

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