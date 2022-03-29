Kırşehir'de Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve sağlık çalışanları darp edildi

Kırşehir'de, Pandemi Yoğun Bakım Ünitesinde 4 gündür tedavi gören ve kurtarılmayarak hayatını kaybeden hastanın yakınları, doktor ve sağlık çalışanlarını darp etti.

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  • 29.03.2022 10:57
  • Güncelleme: 29.03.2022 10:57
Kırşehir'de Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve sağlık çalışanları darp edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, Pandemi Yoğun Bakım Ünitesinde 4 gündür tedavi gören ve kurtarılmayarak hayatını kaybeden hastanın yakınları, doktor ve sağlık çalışanlarını darp etti.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine ’Beyin Kanaması’ teşhisi ile giriş yapan Salih Ata’nın yakınları hastanın durumunun ağırlaşması üzerine gittikleri pandemi yoğun bakım ünitesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darp etti. Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması teşhisi ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giriş yapan Salih Ata’da, 4 günlük tedavi sürecinde ciğerlerinde pandemi etkisi de görüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınları sinir krizi geçirerek Hekim Avşar Zerman, Sağlık Çalışanları Cihat Yıldız, Kübra Şahin, Klinik Destek Elemanı Tahir Mete Güleç ve Davut Taş’ı darp etti. Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Doktor ve sağlık çalışanları ise acil servisten darp raporu aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan yaşanan olayla ilgili Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi.

İHA

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