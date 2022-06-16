Kocasinanlı öğrenciler, gençlik merkezinde sınava hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve KPSS' ye hazırlanarak, kitap okuyarak verimli zaman geçiriyor. Hafta sonu sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle gençlik merkezlerine büyük önem verdiklerini belirterek, 'Eğitim alanında her zaman olduğu gibi sınav döneminde de gençlerimizin yanındayız' dedi.

PAYLAŞ
  • 16.06.2022 11:58
  • Güncelleme: 16.06.2022 13:32
Kocasinanlı öğrenciler, gençlik merkezinde sınava hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi’nde gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ve KPSS’ ye hazırlanarak, kitap okuyarak verimli zaman geçiriyor. Hafta sonu sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle gençlik merkezlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Eğitim alanında her zaman olduğu gibi sınav döneminde de gençlerimizin yanındayız” dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi’nde yavrularımız, hem eğlenerek öğreniyorlar hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Böylelikle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle hafta sonu sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunulan Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi’nden faydalanan öğrenciler ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Sınava hazırlanırken burayı tercih ettim. Çünkü buranın ortamı ders çalışma şevkimi artırıyor. Burada güzel bir ortam var. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak daha verimli oluyor. Diğer arkadaşların ders çalıştığını görünce daha fazla motive oluyorum. Çoğu zamanım burada ders çalışarak geçiyor. Böyle güzel bir kütüphane yaptığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de yapılan denetimlerde 6 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de yapılan denetimlerde 6 aranan şahıs yakalandı

Başkan Büyükkılıç Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

Kayseri Büyükşehir'in 7,5 milyon yıllık fosil çalışmaları dünyanın ilgisini çekiyor

Kayseri Büyükşehir'in 7,5 milyon yıllık fosil çalışmaları dünyanın ilgisini çekiyor

Çimsa, Kayseri ve Niğde entegre fabrikalarını sattı

Çimsa, Kayseri ve Niğde entegre fabrikalarını sattı

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ürgüp'te çaldılar Kayseri polisine yakalandılar

Ürgüp'te çaldılar Kayseri polisine yakalandılar

Hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette 3 tutuklama

Motorinde beklenen zam kesinleşti

Motorinde beklenen zam kesinleşti

Polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Develi'de Tiyatro Şenliği sona erdi

Develi'de Tiyatro Şenliği sona erdi

Ercan Kimsesiz cinayetinde şüpheliye müebbet hapis istendi

Ercan Kimsesiz cinayetinde şüpheliye müebbet hapis istendi