Tomarza Sarımehmetli'de Bahar Şenliği düzenlendi

Çocukların doyasıya eğlendiği ve bol etkinlikli şenliğe katılım bir hayli fazla oldu. Pandemi sonrası bu şenliğin çok büyük moral olduğunu ve daha önce ilçede bu tarz kapsamlı bir etkinlik yapılmadığını belirten veliler de şenlikten çok keyif aldıklarını, bu şenliği gelenekselleştireceklerini ifade etti. Etkinlikte, Okul Müdürü Soner Yılmaz ise şenlik için desteğini esirgemeyen belediyemize, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, mahalle muhtarımıza, ve tüm okul personeline teşekkür ediyoruz dedi.