Kocasinan Masa Tenisi sporcuları milli takım kampında

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi ve Milli Takım sporcuları; Mehmet Ali Karaboğa, Altınay Hatun Bulut ve Ayşe İzel Bilgiç, elde ettiği başarılar sayesinde Bursa’daki Milli Takım Kampı’nda antrenman yapıyor. Masa tenisinde Milli Takıma en çok sporcu gönderen kulüp olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi masa tenisinde de büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı sporcularının gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde, Kayseri’nin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup başarıyla temsil ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikli olarak Milli Takım sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Kemal Balım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Takımlarımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar, Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Kulübümüz sayesinde Kayseri, Masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı illerinden biridir. Bursa’daki Milli Takım Kampı’nda yer alan 22 sporcudan 3 sporcunun Kocasinan Belediye Spor Kulübü oyuncuları olması bizi gururlandırdı ve memnun etti. Gençlerimiz, kendilerini imkan verildiği zaman neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Yavrularımız, her katıldıkları müsabakalarda gerek Avrupa gerekse olimpiyatlarda başarılarla dönüyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” diyerek noktaladı. Milli Takım sporcuları ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Bursa’da organize edilen Yıldızlar, Genç ve Büyükler Milli Takım Kampı’nda; Mehmet Ali Karaboğa, Altınay Hatun Bulut ve Ayşe İzel Bilgiç, elde ettiği başarılar sayesinde kampta yer alıyor. Genç Erkek Milli Takım Sorumlu Antrenörü Kemal Balım’ın da yer aldığı kampta; Kocasinan Milliler, sergilediği performansla göz dolduruyor. Öte yandan Mehmet Ali Karaboğa, Genç Milli Takım Ferdi Seçme yarışmalarında Türkiye birincisi, Altınay Hatun Bulut, Genç Kızlarda Türkiye 3’üncüsü ve Ayşe İzel Bilgiç ise Yıldızlar Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olmasından dolayı Milli Takım Kampı’na davet edildiği öğrenildi.