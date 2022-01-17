CHP İl Başkanı Özer'den AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'e 3 kuruşluk tazminat davası

Cumhuriyet İl Partisi (CHP) Ümit Özer, bir televizyon programında kendisini beyinsizlikle suçladığını iddia ettiği AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'e 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Kayseri Adliyesine dilekçesini vermek için CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililerle gelen CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "AK Parti Milletvekili İsmail Tamer hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtık. AK Partili İsmail Tamer, katıldığı bir televizyon programında boyunu da haddini de aşan ifadelerde bulunmuştur. Siyasi ahlaka aykırı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı hakkında beyinsizlikle suçlamış. FETO elebaşı Fetullah Gülen ile boy boy fotoğrafları çıkan, Pensilvanya 'ya gittiğini itiraf da eden bu zat yaptığı açıklamada, 'ben hoca efendinin yanına gitmek istemedim. Ama itiraz da edemedim' diyerek aklını da beynin de kime kiraya verdiğini aleni bir şekilde beyan etmiştir. Böyle bir zatın Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının beynini de IQ'sunu da ölçmek haddi değildir. Aynı zat TBMM'de milletin meclisinde yalan söylemiştir. Türkiye'de kişi başına milli gelirin 10 bin dolar olduğunu ifade etmiştir. Kentinden de ülkesinden de bihaber olan bu zat. Bilmelidir ki Türkiye'de kişi başı milli gelir 8 bin 589 dolardır. Milletvekilliğini yaptığı kentinki ise 8 senedir düşmektedir. Türkiye ortalamasının yaklaşık bin dolar altındadır. 7 bin 579 dolardır" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN VE VEKİLİ OLDUĞU KENTİN GERÇEKLERİNİ GÖREBİLSE"

özer açıklamasının devamında, "Bu zat katıldığı televizyon programında hem milletvekilimiz Çetin Arık'ı hem de beni yalancılıkla suçlamıştır. Kimin ne söylediği ortadadır. Kentinden ülkesinden bihaber olan bu zat 'herkes elindeki telefonu 6 ayda bir değiştiriyor' demiştir. ' Asgari ücretlinin evini önünde arabası var' demiştir. Milletinden bihaber olan bu zat. Keşke sokağa, vatandaşın içine çıksa ve görse çöpten ekmek toplayan anneleri, pazar artıklarını toplayan vatandaşlarımızı görse. 'Nefes alamıyoruz' diye pankart asan esnafımızı görse. Sağlıkla ilgili de konuşmuş. Keşke diş hastanesinde verilen randevu tarihlerini görse. Verilen tomografi tarihlerini görse. Türkiye'nin ve vekili olduğu kentin gerçeklerini görebilse. O halkını göremiyor ama Kayserili vatandaşlar onun çok net şekilde görüyor. Önümüzdeki ilk seçimde de halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.

