Kocasinan'ın hizmetleri 'Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması'nda tanıtılıyor

Avrupalı Kayserililer Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması'nda stantlar kurularak belediyeler tarafından yapılan hizmetler ve Kayseri ürünleri tanıtılıyor.

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  • 17.07.2022 12:03
  • Güncelleme: 17.07.2022 12:03
Kocasinan'ın hizmetleri 'Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması'nda tanıtılıyor

13-31 Temmuz arasında Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği kapsamında Kocasinan Belediyesi, kurduğu stantta belediye tarafından gerçekleşen hizmetleri tanıtıyor. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Ümran Çil, vatandaşların standa ilgili olduklarını ve verdikleri hizmetlerden yararlanmak istediklerini belirtti. 
‘HANIMLARIN AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMASINA YARDIMCI OLUYORUZ’
Kocasinan Belediyesi tarafından verilen hizmetle kadınlara eğitimler vererek ekonomilerine katkı sağladıklarını belirten Ümran Çil, “Vatandaşlara yapmış olduğumuz hizmetleri anlatıyoruz. Erkilet General Emir Mahallesinde bulunan gençlik merkezimizde çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Onları TEKNOFEST’e hazırlıyoruz, orada uzay bilimleriyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Farklı mahallelerde bulunan akademilerimizde ise küçüklere, ev hanımlarına eğitim veriyoruz. Onların hem geleceğe hazırlanması hem de ev hanımlarının ailesinin bütçesine katkıda bulunması için eğitimler gerçekleştiriyoruz. Katılım güzel vatandaşlar daha çok nerelerde çalışmalar yapıldığını ve merkez yerlerini soruyor. Kafelerimizi ve tesislerimizi tanıtıyoruz. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ın da söylediği gibi; ‘İşimiz gücümüz Kocasinan’ diyorum” diye konuştu.

1ha

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