Atanamadı, şimdi dünyaya tespih pazarlıyor

Sivaslı Ahmet Karakaya, okuduğu bölümde öğretmen olarak atanamayınca tespih üretimine başladı. Karakaya, ürettiği özel tasarım tespihleri Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyor.

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  • 17.07.2022 11:19
  • Güncelleme: 17.07.2022 11:19
Atanamadı, şimdi dünyaya tespih pazarlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslı Ahmet Karakaya, okuduğu bölümde öğretmen olarak atanamayınca tespih üretimine başladı. Karakaya, ürettiği özel tasarım tespihleri Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyor.

Sivaslı Ahmet Karakaya, üniversite eğitiminin ardından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanamayınca çocuk yaşta merak saldığı tespihçiliğe yöneldi. Genç yaşta farklı tespihlerden koleksiyonlar yapan ve alım satım işiyle uğraşan Karakaya, gün geçtikçe kendini geliştirerek üretim yapmak için imalathane açtı. İmalathanesinde koka, fildişi, kehribardan özel tasarım tespihler yapan Karakaya’nın tespihleri, Arap ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 10 bin dolara kadar alıcı buluyor.

“En az on aşamadan geçiyor”

Ahmet Karakaya, tespih yapımının zahmetli bir iş olduğunu belirterek, “Önce koleksiyonculuğunu yapıyordum, daha sonra alıp satmaya başladım. Şu anda bu işi daha fazla ilerlettim ve imalat yapıyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra sözleşmeli öğretmenlik yaptım ama bu işi sevdiğim için tekrar bu işe döndüm. Şu anda imalathanemizde koka, narcın ağacı, kehribar, fildişi, kemik, boynuz, abanoz gibi hammaddelerden tespih üretimi yapıyorum. Bir tespih en az on tane aşamadan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Karakaya, tespihlerin hammaddesi ve işçiliğine göre fiyatlarının değiştiğini söyleyerek, “Özel işçilikler daha güzel ve daha değerli oluyor. Dünyanın her yerine siparişimiz var. Genelde Arap ülkelerine, Dubai, Katar gibi ülkelere gönderiyoruz. Bin dolardan 10 bin dolara kadar siparişimiz oluyor. Diş grupları, Osmanlı kehribarı gibi hammaddeler daha değerli. Müşterilerin özel isteklerine göre üretimlerimiz de mevcut. Hammaddeyi kendileri gönderirlerse onlardan da tespih yapabiliyoruz ya da mevcut tespihlere de işleme yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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