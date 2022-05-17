Kocasinan'dan huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele

Kış döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yapan Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.

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  • 17.05.2022 12:10
  • Güncelleme: 17.05.2022 13:53
Kocasinan'dan huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kış döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yapan Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırmak için yoğun gayret gösteriyor. Haşerelere karşı mücadele çerçevesinde en etkin ve çevreci yöntemi uygulayan ekipler; parklar, bahçeler, havuzlar, fosseptikler, kanallar, mazgallar, durgun sular, kapalı alanlar başta olmak üzere haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel, U.L.V. ilaçlama sistemi ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçe sakinlerinin rahat bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

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İHA

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