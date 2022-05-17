Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu

U16 Ligi Play-Off son maçında normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada rakibi Kocasinan Şimşekspor'u penaltı atışlarında mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Kayseri şampiyonu oldu.

PAYLAŞ
  • 17.05.2022 11:39
  • Güncelleme: 17.05.2022 13:55
Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

U16 Ligi Play-Off son maçında normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada rakibi Kocasinan Şimşekspor’u penaltı atışlarında mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Kayseri şampiyonu oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, Mustafa Bulduk xx,

Kocasinan Şimşekspor U16: Ahmet Safa Tiryakioğlu x, Süleyman Çetiner x, Taygar Cingil x, Karahan Karahan x, Talha Özyürek x, Eren Cem Çelebi x, Muhammed Korkmaz x, Onur Bağcı x, Mehmet Tek x, Yusuf Talha Dokgöz x

OSB Teknik Koleji U16: Zafer Görkem Demir x, Mert Ali Yıldız xx, İsmail Can Önal x, (Mahmut Eray x dk.40), Hasan Talha Irmak x, Ahmet Taha Soytürk x, Furkan Sığırcı x, Yusuf Özkardaş x, (Hasan Hüseyin Ertaş x dk.46) Yusuf Aydoslu xx, Çağan Zeki Doğan x, Burak Altıntaş x, Mehmet Şimşek x, ( Anıl Çalış x dk.40)

Goller: Mehmet Tek dk. 32 (Kocasinan Şimşekspor U16) Burak Altıntaş dk.75 (OSB Atletikspor U16)

Gol olan penaltılar: Muhammed Korkmaz (Kocasinan Şimşekspor U16), Hasan Taha Irmak, Burak Altıntaş, Anıl Çalış (OSB Atletikspor U16)

Kaçan penaltılar: Eren Cem Çelebi, Onur Bağçı, Talha Özyürek (Kocasinan Şimşekspor U16), Çağan Zeki Doğan, Hasan Hüseyin Ertaş OSB Atletikspor U16)

Kırmızı Kartlar: Zafer Görkem Demir dk.77, Mert Ali Yıldız dk.73 (OSB Atletikspor U16)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'nin tenis kursu devam ediyor

Melikgazi'nin tenis kursu devam ediyor

Bakan Bozdağ'dan 'Çevre Dostu Ulaşım' ödülü

Bakan Bozdağ'dan 'Çevre Dostu Ulaşım' ödülü

Büyükşehirden Kurumsal Hafıza Projesi

Büyükşehirden Kurumsal Hafıza Projesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den KSMMMO'ya ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den KSMMMO'ya ziyaret

Bir Hafta Bir YAZAR: Nezir ERGENÇ

Bir Hafta Bir YAZAR: Nezir ERGENÇ

Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

5
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

6
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin de olduğu 16 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri’nin de olduğu 16 ilde FETÖ operasyonu

Müzeler Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Müzeler Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

DAHA FAZLA
Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı

Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı

Kayseri OSB Tacikistan heyetini ağırladı

Kayseri OSB Tacikistan heyetini ağırladı

Çaya gelen zam, etiket fiyatlarına yansıdı

Çaya gelen zam, etiket fiyatlarına yansıdı

Rahmi Yavuz son yolculuğuna uğurlandı

Rahmi Yavuz son yolculuğuna uğurlandı

KTB Başkanı Bağlamış: 'Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz'

KTB Başkanı Bağlamış: 'Türkiye'de sucuğun yüzde 50'sini, pastırmanın da yüzde 80'ini üretmeyi planlıyoruz'