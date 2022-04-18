Kocasinan'da Ramazan dolu dolu geçiyor

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplar ve gençlerle birlikte iftar sofrasında bir araya geliyor. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

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  • 18.04.2022 12:35
  • Güncelleme: 18.04.2022 12:53
Kocasinan'da Ramazan dolu dolu geçiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplar ve gençlerle birlikte iftar sofrasında bir araya geliyor. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Önceki gün, Fevziçakmak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemli olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, ziyareti sırasında yoğun ilgisiyle karşılaştığı mahalle sakinleriyle sohbet edip, Kocasinan Belediyesi’nin ‘İkram Lokması’ndan tatlı ikramında bulunuyor. Hem bölge esnafıyla hem de mahalle sakinleriyle keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın; ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu söyledi. İftar, teravih ve sonrasında farklı bir mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, huzur ve bereket iklimi Ramazan’ın, Kocasinan’da ayrı bir atmosferde idrak edildiğine dikkat çekerek; “Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan’da tüm hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu çerçevede her akşam iftar, teravih ve sonrasında farklı bir mahallemizde vatandaşlarla buluşuyoruz. Gerek iftar sofraları gerekse teravih namazları birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Mahalleleri ziyaretimizde, vatandaşlarımız isteklerini ve taleplerini bize aktarıyor. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Vatandaşlarımızla buluşmamızda sadece sohbeti değil, ekmeğimizi, mutluluğumuzu ve hüznümüzü de paylaşıyoruz. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu da sözlerine ekledi. Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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