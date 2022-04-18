Rüzgar, elektrik direğini devirdi
Niğde'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.
- 18.04.2022 12:28
- Güncelleme: 18.04.2022 12:28
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Niğde’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dr. Sami Yağız Caddesi’ndeki aydınlatma direği de rüzgarın etkisiyle park halindeki hafif ticari aracın üstüne devrildi.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.
İHA
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