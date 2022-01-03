Kocasinan'da 1 yılda geri dönüşümle 90 bin 304 ağaç kurtarıldı

Çevre ve geri dönüşümde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında 5 bin 312 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 90 bin 304 adet ağacı kurtardıklarını 6 yılda ise 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 568 bin 55 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.

“Tabiat bize bir emanettir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 6 yılda 568 bin 55 adet ağacın kesilmesini önledik. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 6 yılda 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 568 bin 55 ağacın kesilmesini önledik. 11 bin 934 ton plastik geri dönüştürülerek, 7 Milyon 948 bin 44 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca bin 432 ton metal toplandı. Toplam olarak 6 yılda 47 bin 736 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz ”.

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı.