Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği, büyük ilgi gördü. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları, geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını söyledi.

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  • 17.06.2022 13:44
  • Güncelleme: 17.06.2022 13:52
Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği, büyük ilgi gördü. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları, geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, Mimarsinan Çocuk Kulübü tesisinde görücüye çıktı. Dönem sonu sergisinin açılışını yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserleri inceledi. Çocuklarla tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle yapmış oldukları başarılı eserlerden dolayı çocukları tebrik etti. Çocuk Kulübü üyelerinden kursiyerler ise kendi elleriyle yaptıkları Türk Bayrağı’nı ve çeşitli resimleri, Başkan Çolakbayrakdar’a hediye etti. Başkan Çolakbayrakdar, ardından başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayan çocukların gösterilerini izledi.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz” dedi. Yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın el emeklerini gördük. Bütün çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum. Belediye denildiği zaman yol, kaldırım, asfalt ve temizlik akla gelebilir ama biz daha çok sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Gençlerin, çocukların ve kadınların daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları için farklı alanlarda yanlarında yer alıyoruz. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve Gençlik merkezi gibi her alanda hizmet veriyoruz. Kayserimizde yaşayan hemşehrilerimizin hayatlarını renklendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yapılan tesislerde vatandaşlarımızın memnuniyetiyle yeni tesisleri mahallelerimize kazandırıyoruz. Çocuk Kulübü tesisi de yeni kazandıracağımız Beyazşehir ve Ziyagökalp olmak üzere 3 adet Çocuk Kulübü tesisi olacak. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Bu vesile ile emek harcayarak, eserler üreten ve güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gösterileri büyük bir keyifle takip eden aileler ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Etkinlikte birbirinden renkli gösteriler sergileyen çocukların performansları göz doldurdu. Programda çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi.

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galeri

İHA

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Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

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