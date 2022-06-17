Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı

Hayırsever Baktır ailesi tarafından Hacılar Akyazı Mahallesi'ne yaptırılacak olan Fatma Baktır Kuran Kursu'nun yapım protokolü Hacılar Belediyesi'nde düzenlenen imza töreni ile gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 'Arsası belediyemizce tahsis edilen ve inşası hayırsever Baktır ailesi tarafından yapılacak olan kuran kursu ile ilçemizin bir ihtiyacı daha karşılanmış olacak' dedi.

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  • 17.06.2022 12:25
  • Güncelleme: 17.06.2022 13:47
Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayırsever Baktır ailesi tarafından Hacılar Akyazı Mahallesi’ne yaptırılacak olan Fatma Baktır Kuran Kursu’nun yapım protokolü Hacılar Belediyesi’nde düzenlenen imza töreni ile gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Arsası belediyemizce tahsis edilen ve inşası hayırsever Baktır ailesi tarafından yapılacak olan kuran kursu ile ilçemizin bir ihtiyacı daha karşılanmış olacak” dedi.

Düzenlenen imza protokol törenine Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve hayırsever Hacı Ali Baktır ve kardeşleri Necmettin, Şükrü ve Zafer Baktır’da hazır bulundu.

Hayırseverlikte yarışan Hacılar’a yakışır bir projeye daha Belediye, Hacılar İlçe Müftülüğü ve Hayırsever Baktıroğlu ailesi ile birlikte imza attıklarını söyleyen başkan Özdoğan şöyle konuştu:

“Arsası Belediyemiz tarafından tahsis edilen ve Hayırsever Baktıroğlu ailesi tarafından kıymetli anneleri merhum Fatma Baktır’ın adına Akyazı Mahallemizde yaptırılacak olan Kur’an Kursu inşaatına ilişkin protokolü imzaladık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Burası mahallemizin hali hazırda ihtiyaçlarını karşılayan tesisin yeterli olmaması noktasından yola çıkılarak hareket edilmiş ve mahallemizden gelen hanım kardeşlerimizin talepleri üzerine değerlendirdiğimiz ve mülkiyeti bize ait bir alan üzerinde Kur’an kursunu Baktır Ailesi inşallah başlayıp tamamlayacak. İnşallah protokolümüzle birlikte inşaatımız başlayacak. Burada yavrularımız gençlerimiz Kur’an eğitimi alacaklar. Manevi değerlere dini değerlere katkı veren gençlerimizi çocuklarımızı ilimize ülkemize kazandıracağız. Ben emeklerinden dolayı Baktır Ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin.”

Hayırsever Hacı Ali Baktır’da, “Hacılar doğduğumuz büyüdüğümüz yer. Biz Hacılar’dan kopamayız. Onun için aile olarak buraya her zaman için yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşallah Kur’an kursu yaptırdığımız bölgemiz yavrularımız ve mahalle halkı buradan en iyi şekilde faydalanacak. İnşallah burası bizim memleketimiz, ilçemiz adına faydalı bir yer olur. Bu bağlamda Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’a verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş da Kayseri ilindeki hayırseverliğe dikkat çekerek, “Kayseri’ye geleli altı ay oldu. Burada gözlemlediğim en önemli unsurlardan bir tanesi hayırsever insanların çok fazla olması. Dolayısıyla hem camilerimiz hem de Kur’an kurslarımız hayırseverlerin katkılarıyla yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Ben Baktır ailesine teşekkür ediyorum. Bu bölgemizde Kur’an kursuna ihtiyaç vardı, burası önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak” dedi.

Konuşmaların ardından taraflarca kuran kursu protokolü imzalandı.

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İHA

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