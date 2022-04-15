Kocasinan Belediyesi sistem odasında yangın
Kocasinan Belediyesi'nde bulunan sistem odasında kabloların alev almasıyla küçük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
- 15.04.2022 13:31
- Güncelleme: 15.04.2022 13:31
Kayseri Kocasinan Belediye binasının sistem odasında yangın meydana geldi. Belediye binasının sistem odasında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri anında müdahale de bulunurken bina içerisinde bulunan çalışanlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Yangının sistem odasındaki kablolarda meydana geldiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin durumu kontrol altına aldığı açıklandı. Çalışanların ise çıkan yangında dumandan etkilenmemek amaçlı dışarıya çıkarıldıkları belirtildi. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.
1ha
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