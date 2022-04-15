Bodrumdan hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ikamet bodrumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şahıs gözaltına alındı.
- 15.04.2022 13:29
- Güncelleme: 15.04.2022 13:29
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde bir ikametin bodrumuna girerek 16 bin lira değerinde hırdavat malzemesi ve el aleti çalan şahıs yakalandı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler sonrasında polis, N.K., (25) isimli şahsı gözaltına aldı. N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1ha
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