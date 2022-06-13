Kocasinan Belediyesi ekipleri, 24 saat iş başında

Şiddetli yağış ve sele karşı vatandaşların mağdur olmaması için anında müdahale eden Kocasinan Belediyesi ekipleri, şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde gece gündüz demeden var gücüyle çalışıyor. Bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

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  • 13.06.2022 13:08
  • Güncelleme: 13.06.2022 13:12
Kocasinan Belediyesi ekipleri, 24 saat iş başında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şiddetli yağış ve sele karşı vatandaşların mağdur olmaması için anında müdahale eden Kocasinan Belediyesi ekipleri, şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde gece gündüz demeden var gücüyle çalışıyor. Bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Olumsuz hava şartlarından kaynaklı sıkıntıların telafisi için hassasiyetle çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’ye yağan yoğun yağışın en fazla etkilemiş olduğu yerlerden olan Güneşli, Gömeç ve diğer mahallelerde ihtiyaç duyulan müdahaleyi hızlı bir şekilde anında cevap verdik. Ekiplerimiz, geceden beri, gecesi gündüzüyle çalışmaktadır. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur. Olumsuz etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın beklentilerini ve yapılması gereken konularda elimizden geleni fazlasıyla yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı titizlik ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak selden dolayı olumsuz etkilenen bölgelerde yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bir kez daha hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Öte yandan şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde anında müdahale eden Kocasinan Belediyesi ekipleri, gece kapanan kırsal mahallelerin yollarını açtı. Kocasinan Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışın neden olduğu sel baskınlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

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İHA

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