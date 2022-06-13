Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 14 Haziran Salı günü saat 14.00'de kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. İhaleye yatırımcıları davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgeyi, Kocasinan'a ve Kayseri'ye yakışır hale getireceklerini ve ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını söyledi.

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  • 13.06.2022 13:04
  • Güncelleme: 13.06.2022 13:13
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 14 Haziran Salı günü saat 14.00’de kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. İhaleye yatırımcıları davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgeyi, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını söyledi.

İhaleye katılma çağrısında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü ve kentsel yenilemeyi imarsız yapıların çözüme kavuşturulması için yaptıklarına dikkat çekerek, “Kocasinan’ın ihtiyaç olan her bir noktasında kentsel dönüşüm veya kentsel yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Kocasinan’ımızı yenilemeye, değişime ve dönüşüme devam ediyoruz. Bu bölgeyi dönüşümle birlikte yeni bir kent parçasını hazırlamış olacağız. Bölgeyi, Kocasinan ve Kayseri’mize yakışır hale getireceğiz. Hedefimiz ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir. Bu vesileyle dönüşüm çalışmalarımız, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Öte yandan 14 Haziran Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek olan kat karşılığı ihalenin şartname ve eklerinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edinilebileceği gibi 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

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İHA

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