Kızıklı çiftçiler sulamadan dert yandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’ndeki bazı çiftçiler, tarımsal sulama için verilen suyun yetersizliğinden şikayet etti. Kızık Mahallesinde çiftçilik yapan bir vatandaş yaptığı paylaşımda, “Sulama birliğinin bizim mahallemize gönderdiği su yarım sifon sudur. Yetkililere sesleniyorum. Bütün çiftçiler araçlarıyla burada bekliyor. Diğer bölgelerde bayram boyunca sular hiç kesilmedi. Bizim bölgemizde ise suyu bir anda bayram tatili, arıza nedeniyle kesiyorlar. Çiftçileri burada rezil ediyorlar. Çiftçinin mahsulü tekrardan kurumaya başladı. Herkes su almak için sıraya giriyor, kavga ediyorlar. Artık buna bir çare, bir çözüm bulmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.