Piknik alanlarında bayram yoğunluğu
Kurban Bayramının dördüncü gününde havanın da güzel olmasını fırsat bilen Kayserili vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.
- 12.07.2022 14:55
- Güncelleme: 12.07.2022 14:55
Bayramın ilk 3 gününü kurban ve akraba ziyaretleri ile geçiren Kayserili vatandaşlar dördüncü günde piknik yerlerine akın etti. Bayramın 4’üncü gününde piknik alanlarında yer kalmadı. Kocasinan ilçesine bağlı Barsama piknik alanında sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. Piknik alanına girişlerde araç yoğunluğu da dikkatlerden kaçmadı. Barsama Piknik alanı dışında diğer piknik alanlarında da yoğunluk olduğu öğrenildi.
1ha
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