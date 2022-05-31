'Kıskançlık cinayeti' sanığı hakkında karar

Kayseri'de, tartıştığı 19 yaşındaki Hayri Kara'yı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Samet G., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 31.05.2022 18:21
  • Güncelleme: 31.05.2022 18:21
'Kıskançlık cinayeti' sanığı hakkında karar

Olay, 22 Ekim 2021 tarihinde Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana gelmişti. Sokakta karşılaşan Samet G. ile Hayri Kara arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Samet G., cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara'yı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Samet Göker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Samet G. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Samet G. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken iki taraf aileleri ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. 

DURUŞMA SALONUNUN ÖNÜ KARIŞTI

Kayseri Adalet Sarayı 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava öncesi maktul Hayri Kara’nın yakınlarının davayı izlemeye gelen sanık ailesinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Adliye’de bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Duruşma geniş önlemler altında devam etti. 

TUTUKLU SANIK SAMET G.: PİŞMANIM

Mahkeme başkanının karar verileceğini hatırlatarak son sözlerini sorduğu tutuklu sanık Samet G., “O gün kendimi savunmuş olmasaydım. Onlar bana yapacaktı. Pişmanım” şeklinde savunma yaptı.

Yargıalma sonunda mahkeme heyeti, sanık Samet G. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Samet G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1ha

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