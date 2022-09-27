Kış öncesinde 'şifalı' öneriler

Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, vatandaşların soğuk havalarda kış çayı tarzında doğal ürünlerin karışık olarak bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, 'Doğada her hastalığın şifa kaynağı var' dedi.

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  • 27.09.2022 10:34
  • Güncelleme: 27.09.2022 11:08
Kış öncesinde 'şifalı' öneriler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, vatandaşların soğuk havalarda kış çayı tarzında doğal ürünlerin karışık olarak bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, “Doğada her hastalığın şifa kaynağı var” dedi.

Özellikle yaş zencefil tüketiminin düzenli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Muhammed Hanzala Altun, “Normalde şehirlere göre bir farklılık olabiliyor ama Kayseri’de kışın yoğun olarak ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, zerdeçal, karanfil tercih ediliyor. Yeni nesle göre de ürünler var. Mesela kuru portakal, kuru limon, orijinal narçiçekleri, yaş zencefil, zencefil lokum tarzında kuru meyve şeklinde olan ürünler var. Eskisi gibi tek sabit bir üründe kalmadı, internet ortamları arttığı için oradaki doktorların önerisi, çevrede duyulanlara göre tercihler değişiyor. Biz de kış aylarında şu an mesela sonbahara giriyoruz, geniz akıntıları başlar insanlarda. Onlara zencefil, zerdeçal, adaçayı öneriyoruz. Yoğunluk olarak faranjiti olanları şu an en çok etkileyen hava şeklidir bir anda soğuduğu için. Bunun için adaçayı gargarası yapılması, adaçayının içilmesini öneriyoruz. Yaş zencefilin düzenli olarak kullanılmasını da öneriyoruz. Normal hayatımızda siyah çayı nasıl tüketiyorsak bu ürünleri de tüketmemiz gerekiyor şu an” dedi.

Altun, doğada her hastalığın şifa kaynağının bulunduğunu söyleyerek, “Fiyatlarda ise yaş zencefil 80 TL, kuru zencefil 150 TL, zerdeçal 100 TL, kuru meyve şeklinde olan zencefil 200 TL, portakal ve limon kuruları 200TL ama bunlar da kilo bazında çok fazla yer kaplar. Bunlar kuru meyve olduğu için gramaja fazla giriyor. 100-200 gram şeklinde tüketildiği için bunların da 100 gramı 15-20 TL. Bizim kullanma şekli olarak tavsiyemiz de tek bir ürün değil de kış çayı tarzında tüketilmesi. Bu da zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, ıhlamur, narçiçeğinin karışımını öneriyoruz. Her hastalığa göre doğada ve bitkilerde şifa kaynağı bulunmaktadır. Kimyasallarla vücuda zarar vermek yerine öksürük için zencefil alınır ama mideye de faydası vardır. Ihlamur alınır grip için ama insanı rahatlatır, sinir strese iyi gelir. Biz her hastalıkta direkt doktorlara yönelmek yerine bitkisel ürünleri öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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