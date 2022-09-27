Başkan Büyükkılıç'ın Macaristan temasları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın beraberindeki heyet ile Macaristan'daki temasları sürüyor. Başkan Büyükkılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Hovari Jnos ve Macaristan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ökrös Oszkr ile görüşürken, Gül Baba Türbesi'ni de ziyaret etti.

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  • 27.09.2022 10:28
  • Güncelleme: 27.09.2022 11:08
Başkan Büyükkılıç'ın Macaristan temasları sürüyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın beraberindeki heyet ile Macaristan’daki temasları sürüyor. Başkan Büyükkılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Hovari Jnos ve Macaristan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ökrös Oszkâr ile görüşürken, Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte gittiği Macaristan’da ziyaretlerine ve temaslarına devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Hovari Jnos’u ziyaret etti. Büyükkılıç ile Jnos, keyifli bir sohbet gerçekleştirirken, Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri için Büyükelçi Jnos’a teşekkür etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Jnos’a, Yukatel Kayserispor forması hediye etti. Ayrıca, Macaristan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ökrös Oszkâr’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hayvancılık alanındaki vizyon projelerden olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi için istişarelerde bulundu. Macaristan’da ikili ve heyetler arası görüşmeler dışında tarihi ve kültürel geziler de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan tarihin sembol ismi Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri’nin kardeş şehirlerinden olan Miskolc’u da ziyaret edecek. Miskolc Belediye Başkanı Veres Pâl ile ikili görüşme yapacak olan Büyükkılıç, Miskolc Bölge Valisi Dr. Alakszai Zoltn’ı da ziyaret edecek. Miskolc Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bihall Tamâs ile ikili görüşme de gerçekleştirecek, ticaret ve sanayi alanlarında fikir alışverişi yapacak olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, meclis binası parlamentoda, önceki Türk Macar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Attila Tilki ile görüşecek.

Tarihi ve kültürel geziler de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç’a Macaristan gezisinde eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Fatma Nur Bozoklu, Büyükşehir Belediyesi İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve daire başkanları eşlik ediyor.

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İHA

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