Kırşehirli kuyumcu Anneler Günü'ne özel fiyatları maliyetine indirdi

Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, yaklaşan Anneler Günü öncesi fiyatlarını maliyetine indirdiğini açıkladı.

Fiyatları maliyetine düşürdüklerini belirten Kuyumcu Durukan; "Canımız yandığında ilk koşan annemize ne almalıyız?’ diye düşünme dönemini sona erdirdik" dedi. Durukan; "Annemize ne yapsak hakkını ödeme şansımız yok. Aydın Durukan Kuyumculuk olarak bizler, bu haftaya özel bütün ürünlerimizde indirim yaptık. Kendinden biz evlatları için feragat eden annelerimiz için mağazamızda bulunan bütün ürünlerde maliyetine yakın satma kararı aldık" dedi.

Altın fiyatları artış gösterecek

Altına yapılan yatırımın kazandıracağını da sözlerine ekleyen Durukan; "Elinizde bulunan altınları değerlendirin. Altının zirve yapacağını hep birlikte göreceğiz "diye konuştu.