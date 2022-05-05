Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun''

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar inşa etmek istediklerini söyleyerek, Kıranardı Mahallesi'nde yeni otopark ve kaldırım çalışmasının başladığını belirtti.

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  • 05.05.2022 14:35
  • Güncelleme: 05.05.2022 15:00
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun''
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar inşa etmek istediklerini söyleyerek, Kıranardı Mahallesi’nde yeni otopark ve kaldırım çalışmasının başladığını belirtti.

Yaz ayların yaklaşmasıyla ilçede hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kıranardı mahallemizde yaya yolu ve otopark için dolgu çalışmalarımız başladı. Bu alanlarda otopark önemli çünkü yerleşim alanları her gün artmaktadır. Trafiği ve yayalarımızı rahatlatmak için yeni yollar, kaldırımlar ve otoparklar yapıyoruz. Düzensiz otoparklaşmayı giderecek düzenli bir otopark sistemi kuracağız. İnşallah yapılan çalışmalarımız sonucunda alanı rahatlatacak bir otopark çalışması olacak. Tüm kaldırımlar ve yolları imar planına uygun hale getiriyoruz ve buranın daha düzenli hale gelmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir bir gidermeye mahalleyi yeni nezih görüntüsüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Çevre düzenlemesinin yanı sıra kentsel güzelliğe olumlu katkı sağlayan çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da olumlu karşılanıyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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