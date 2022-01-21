Kırşehir Valiliğinden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği hafta sonu itibariyle kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

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  • 21.01.2022 11:46
  • Güncelleme: 21.01.2022 11:46
Kırşehir Valiliğinden meteorolojik uyarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valiliği hafta sonu itibariyle kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istenildi. Yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Kırşehir ve çevresinde 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Kar yağışı ve soğuk havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk, çığ tehlikesi, trafikte aksamalar ve zirai don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

İHA

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