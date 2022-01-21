3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz kış demeden vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Spor A.Ş. etkinlik ve kurslarını aralıksız şekilde sürdürürken, bu kapsamda 11 tesiste, 11 branşta 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.

PAYLAŞ
  • 21.01.2022 11:27
  • Güncelleme: 21.01.2022 12:10
3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz kış demeden vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Spor A.Ş. etkinlik ve kurslarını aralıksız şekilde sürdürürken, bu kapsamda 11 tesiste, 11 branşta 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri’deki sporseverlerin en büyük destekçisi olan Spor A.Ş. sağlıklı bireyler yetiştirmeyi ve ülke sporuna başarılı profesyonel sporcular kazandırmayı amaçladığı spor faaliyetlerini sürdürüyor. Spor A.Ş. tarafından sporseverlerin hizmetine sunulan kış dönemi spor okulları kurs programı kapsamında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 11 dalda kurs hizmeti ile dolu dolu spor desteği verecek. 11 tesisi ile her dönem yoğun ilgi gören kurs çeşitliğiyle sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam eden büyükşehir belediyesi, bu kapsamda 3. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtlarını 17 Ocak’ta başlattı. 3’üncü Kış Dönemi Spor Okullarında branş ve yaş aralıkları yetişkin kursları için 16-65, jimnastik için 4-10, yüzme için 6-13 ve buz pateni için 4-15 yaş olarak belirlenirken futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk ve kick boks için ise yaş aralığı 7-15 olarak düzenlendi. 15 Şubat 2022’de başlayacak olan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 20 Mart 2022’de sona erecek.

Kurs ve eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden işlemlerini yapabilecek.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli'

'Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli'

Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

Kayseri'de 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Karne almaya giden öğrenciye otomobil çarptı

Karne almaya giden öğrenciye otomobil çarptı

Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Başkan Yalçın takımı yalnız bırakmadı

Başkan Yalçın takımı yalnız bırakmadı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aile Hekimleriyle Psikiyatrik Acil Durumlar Toplantısı

Aile Hekimleriyle Psikiyatrik Acil Durumlar Toplantısı

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Çoskunsu: 'Eğitim çalışanlarının can güvenliği yok'

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Çoskunsu: “Eğitim çalışanlarının can güvenliği yok”

DAHA FAZLA
Tomarza'da kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Tomarza'da kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 764 aile kışı sıcak evinde geçiriyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 764 aile kışı sıcak evinde geçiriyor'

Yağış durdu, Talas'ta kar temizliği başladı

Yağış durdu, Talas'ta kar temizliği başladı

Kayseri buz tuttu

Kayseri buz tuttu