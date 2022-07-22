Kırşehir'de ekmek fiyatlarına zam

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği şehirde güncellenen ekmek fiyatlarını kamuoyuna duyurarak kurallara uygun satış yapılmasını istedi.

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  • 22.07.2022 11:15
  • Güncelleme: 22.07.2022 11:15
Kırşehir'de ekmek fiyatlarına zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği şehirde güncellenen ekmek fiyatlarını kamuoyuna duyurarak kurallara uygun satış yapılmasını istedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, 2.75 TL’ye satılan ekmeğin fırıncılardan gelen talepler sonrası 3,50 TL’ye çıkarılması kararının alındığı belirtildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince yapılan açıklama ise şöyle; "Kırşehir Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası 2,75 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz tarafından çalışmalar başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 3,50 TL’ye çıkarıldı. Ham madde ürünlerinde zamların devam etmesi ile fırıncı esnaflarımızın ekmeğe zam talebi de kaçınılmaz olmuştur. Fırıncı esnafımızdan gelen talepler sonrası birliğimiz tarafından Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlenmiştir. Buna göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 3,50 TL’ye 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 7,00 TL’ye yükseltilmiştir. Fırıncı esnafımızın belirlenen kurallara riayet ederek satışlarını gerçekleştirmesini, aksi halde cezai işlemlere maruz kalacağını hatırlatırız.”

İHA

Kayseri Gündem
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