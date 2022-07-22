Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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  • 22.07.2022 11:09
  • Güncelleme: 22.07.2022 11:09
Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Sivas’ın Zara ilçesine uzaklığı 50 kilometre olan Canova köyü birbirinden güzel doğal gölleriyle dikkat çekiyor. Köye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Karagöl ve Ağagöl doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğal olarak oluşan göller yaz kış birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Aynı bölgede yan yana bulunan göllerin gün batımı çekilen görüntüleri ise mest ediyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu göller dron ile havadan da görüntülendi.

“Gün batımı şahane”

Köy sakinlerinden Serhat Koç, göllerin gün batımında şahane olduğunu söyleyerek, “Bu göller kışın ayrı güzel yazın ayrı güzel. Geleni cezbediyor. Gelenler çok oluyor. Mesela gelinle damat gelip orada fotoğraf çekilebiliyor. Biri Ağagöl diğer Karagöl. Mesela Karagöl’ün rengi hiç değişmez. Hep aynı renkte aynı tonda. Ağagöl ise ondan farklı oldukça güzel bir rengi var. Doğal oluşma göller. Gün batımında şahane. Gitmenizi tavsiye ederim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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