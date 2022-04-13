Kırşehir'de çiftçilere tohum desteği

Kırşehir'de 'Ekilmeyen Arazi Kalmasın Projesi' çerçevesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

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  • 13.04.2022 16:57
  • Güncelleme: 13.04.2022 16:57
Kırşehir'de çiftçilere tohum desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de ’Ekilmeyen Arazi Kalmasın Projesi’ çerçevesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtımı programında çiftçilere konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyledi. Yapılan desteklerle birlikte çiftçilerin refah seviyesinin yükselmesinin yanı sıra tarımının daha iyi seviyelere geleceğine inandığını belirten Vali Akın, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitkisel üretimin geliştirilmesi için hazırlanan 2.4 milyon lira bütçeli ‘Kırşehir’de Ekilmeyen Arazi Kalmasın Projesi’ ile çiftçilerimize yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projedeki amacımız ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmaktır. Tarımın ve gıdanın bir ülke için ne kadar önemli olduğu tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Bizlerde bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dağıtılan yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumlarının çiftçilerimize bereket ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi.

Program, Kırşehir genelinde bin 297 çiftçiye 26 bin 200 dekar alana ekilmek üzere nohut, yağlık ayçiçeği ve mercimek tohumunun dağıtılması ile sona erdi.

İHA

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